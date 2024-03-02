KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Mart 2024 19:55
belediyelere üni mezunlarının girmesi yasak mı
nereye baksam lise mezunu memur konumunda biz neden lisans mezunu kpss puanlı olarak giremiyoruz ? fazla okuduk diye mi alım yok acaba bilgisi olan yazsın

Mehmet-şeker
Genel Müdür
02 Mart 2024 20:19

Belediyelere giren lise mezunu memurlar eski jenerasyonlarda kaldı girenler artık çoğunlukla üniversite mezunu. Ama belediyelerin memur alımı ciddi şekilde azalmış durumda. Bakınca bizim belediyede 129 memur açığı varmış başkan söylemişti ama alamıyorlarmış( sebebini hatırlamıyorum) belediye memur alıyorsa veri hazırlama ve kontrol işletmeni şube müdürü vs alıyorlar onların yapacağı işi taşeron büro personelleri yapamaz çünkü ayrı imza yetkileri oluyor ya da 30 yaş şartlı zabıta alıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 sınavından sonra ne güzel zabıta alırdı belediyeler bi kadro 15-20 kişi olurdu zabıtalığı da açıktan alıma bağladılar her atamada 1 ya da 2 belediye anca memur alıyor o da sınırlı kontenjan tabi ki


İntihalci-girl
Memur
02 Mart 2024 20:35

Zabıta falan değil düz memurluğu diyorum ben. Mesela ben belediyede neden memur olamıyorum ? 4001 diye çırpınırken başarılı kesim 33 bin tl alıyor. Lise mezunu belediyede 42 bin alıyor bunu bi çözemedim kiii neden böyle yani neden böyle olmak zorunda

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Belediyelere giren lise mezunu memurlar eski jenerasyonlarda kaldı girenler artık çoğunlukla üniversite mezunu. Ama belediyelerin memur alımı ciddi şekilde azalmış durumda. Bakınca bizim belediyede 129 memur açığı varmış başkan söylemişti ama alamıyorlarmış( sebebini hatırlamıyorum) belediye memur alıyorsa veri hazırlama ve kontrol işletmeni şube müdürü vs alıyorlar onların yapacağı işi taşeron büro personelleri yapamaz çünkü ayrı imza yetkileri oluyor ya da 30 yaş şartlı zabıta alıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 sınavından sonra ne güzel zabıta alırdı belediyeler bi kadro 15-20 kişi olurdu zabıtalığı da açıktan alıma bağladılar her atamada 1 ya da 2 belediye anca memur alıyor o da sınırlı kontenjan tabi ki


İntihalci-girl
Memur
02 Mart 2024 20:39

eski jenerasyon diyosun da eskiler zaten bi gitmiyor ki 18 yasında memur olan biri 65 ine kadar devam ediyor o yaşlarda doğal yollardan ölmesi de zor bu durumda bi giren yıllarca işgal etmiş oluyor

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Belediyelere giren lise mezunu memurlar eski jenerasyonlarda kaldı girenler artık çoğunlukla üniversite mezunu. Ama belediyelerin memur alımı ciddi şekilde azalmış durumda. Bakınca bizim belediyede 129 memur açığı varmış başkan söylemişti ama alamıyorlarmış( sebebini hatırlamıyorum) belediye memur alıyorsa veri hazırlama ve kontrol işletmeni şube müdürü vs alıyorlar onların yapacağı işi taşeron büro personelleri yapamaz çünkü ayrı imza yetkileri oluyor ya da 30 yaş şartlı zabıta alıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 sınavından sonra ne güzel zabıta alırdı belediyeler bi kadro 15-20 kişi olurdu zabıtalığı da açıktan alıma bağladılar her atamada 1 ya da 2 belediye anca memur alıyor o da sınırlı kontenjan tabi ki


Mehmet-şeker
Genel Müdür
02 Mart 2024 20:56

Şöyle diyim lise mezunlarının da çoğu ya ortaöğretim kpss dir ya da kadrolu işçidir. Lise mezunları olduğu yerde kalır ne imza yetkisi olur ne şube müdürü ne daire başkanı o işler o kadar kolay değil çünkü. Sıkıntı şurda belediye başkanı canının istediği dışardan bi adamı özel kalem müdürü olarak getirebilir tabi ki üniversite mezunu. Daha sonra özel kalem müdürü 6 ay fiili çalıştıktan sonra 657 ye geçer kanunen çünkü istisnai memurluk olarak geçer kanunda özel kalem müdürlüğü. Belediye değişse bile müdür artık devlet memuru olduğu için hakkını kaybetmez çünkü ortada kanunun tanıdığı bi kazanılmış hak var ortada. Adamların kendi inisiyatifinde memur kadrosunu doldurmak aslında çoğu belediye de fazla memuru gereksiz buluyor galiba dışarıdan adam getirip alt işleri yaptırabilmek için

İntihalci-girl, 2 saat önce

Zabıta falan değil düz memurluğu diyorum ben. Mesela ben belediyede neden memur olamıyorum ? 4001 diye çırpınırken başarılı kesim 33 bin tl alıyor. Lise mezunu belediyede 42 bin alıyor bunu bi çözemedim kiii neden böyle yani neden böyle olmak zorunda


sessegnon
Aday Memur
02 Mart 2024 21:44

Şirket elemanı olarak alıyorlar daha önce çalıştım belediyede birimde calisanlarin yarısından çoğu şirket elemaniydi ibb kurum

İntihalci-girl, 2 saat önce

Zabıta falan değil düz memurluğu diyorum ben. Mesela ben belediyede neden memur olamıyorum ? 4001 diye çırpınırken başarılı kesim 33 bin tl alıyor. Lise mezunu belediyede 42 bin alıyor bunu bi çözemedim kiii neden böyle yani neden böyle olmak zorunda


İntihalci-girl
Memur
02 Mart 2024 21:47

noluyor şirket elemanı ? sözleşmeli personel ya da 657 memur bir de işçi var bu hangisine giriyo

sessegnon, 35 dk. önce

Şirket elemanı olarak alıyorlar daha önce çalıştım belediyede birimde calisanlarin yarısından çoğu şirket elemaniydi ibb kurum


sessegnon
Aday Memur
02 Mart 2024 21:47

Lise mezunu gelmesin aklınıza ytu, itu mezunu özel sektör tecrübesi olan arkadaşlar vardı teknik birimde calisiyordum memur unvanında merkezi atama ile girmiştim


İntihalci-girl
Memur
02 Mart 2024 21:51

belediyeye kpss ile mi 657 den ?

sessegnon, 32 dk. önce

Lise mezunu gelmesin aklınıza ytu, itu mezunu özel sektör tecrübesi olan arkadaşlar vardı teknik birimde calisiyordum memur unvanında merkezi atama ile girmiştim


sessegnon
Aday Memur
02 Mart 2024 21:52

ikisine de girmez 4d yok belediyelerde işten çıkartabilirler 4857 ye tabi kamu işveren olarak çalışıyorsun örneğin istanbul personel yönetim firması çalışanı psikolog olarak adam alır kurumda kadrolu psikolog un çalıştığı birimde seni çalıştırır psikolojik danışma merkezi, sağlık kuruluşları var ibb nin.

İntihalci-girl, 32 dk. önce

noluyor şirket elemanı ? sözleşmeli personel ya da 657 memur bir de işçi var bu hangisine giriyo


sessegnon
Aday Memur
02 Mart 2024 21:54

Nasil anlamadım

İntihalci-girl, 28 dk. önce

belediyeye kpss ile mi 657 den ?


Mehmet-şeker
Genel Müdür
02 Mart 2024 22:09

Taşeron şirket üzerinden alır her belediyenin belli taşeron şirketleri olur genelde işkur üzerinden alırlar

İntihalci-girl, 28 dk. önce

belediyeye kpss ile mi 657 den ?


sessegnon
Aday Memur
02 Mart 2024 22:16

Taşeron değil belediyenin kendi şirketi o. Yönetim kurulu başkanı, belediye başkanı da olabiliyor. işkur üzerinden olmaz sadece iskura personel alacağız derler ve aldiklari personelleri bildirirler bunu yapmazlarsa ipc var. Iskur üzerinden tercih diye bir şey yok.

Mehmet-şeker, 10 dk. önce

Taşeron şirket üzerinden alır her belediyenin belli taşeron şirketleri olur genelde işkur üzerinden alırlar

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