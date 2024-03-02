belediyelere üni mezunlarının girmesi yasak mı

nereye baksam lise mezunu memur konumunda biz neden lisans mezunu kpss puanlı olarak giremiyoruz ? fazla okuduk diye mi alım yok acaba bilgisi olan yazsın

nereye baksam lise mezunu memur konumunda biz neden lisans mezunu kpss puanlı olarak giremiyoruz ? fazla okuduk diye mi alım yok acaba bilgisi olan yazsın