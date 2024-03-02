Bitcoin/ Altcoin

Bugün 02 Mart 2024 tarihi itibariyle 500 TL ile altcoin piyasasına giriş yaptım. gerek BTC ve altcoinlerden olmak üzere her ay düzenli bir şekilde almayı düşünüyorum. BTC bitcoin şuan 61.834 dolar TL karşılığı 1.951.740 TL dır. ben 500 TL ile spell(SPELL) token aldın maliyet: 0.053780 maliyet ile

Bugün 02 Mart 2024 tarihi itibariyle 500 TL ile altcoin piyasasına giriş yaptım. gerek BTC ve altcoinlerden olmak üzere her ay düzenli bir şekilde almayı düşünüyorum. BTC bitcoin şuan 61.834 dolar TL karşılığı 1.951.740 TL dır. ben 500 TL ile spell(SPELL) token aldın maliyet: 0.053780 maliyet ile