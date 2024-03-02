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Editörler : supporters.


02 Mart 2024 20:18
Bitcoin/ Altcoin
Bugün 02 Mart 2024 tarihi itibariyle 500 TL ile altcoin piyasasına giriş yaptım. gerek BTC ve altcoinlerden olmak üzere her ay düzenli bir şekilde almayı düşünüyorum. BTC bitcoin şuan 61.834 dolar TL karşılığı 1.951.740 TL dır. ben 500 TL ile spell(SPELL) token aldın maliyet: 0.053780 maliyet ile

Braweheart01
Daire Başkanı
02 Mart 2024 20:56

kesinlikle her ay düzenli almanızı tavsiye ederim. Yalnız başlangıç olarak 61.000 yüksek bir değer. Stop koyun lütfen 59 bin altna düşerse zararda satın. Satın alırken aldığınız fiyatları not edin ve stop koyun çok düşüş olursa terste kalmayın. Kabul edilebilir zararda işlemini kapatın.

Ben vadeli yapıyorum Bingx borsasında Traderim sayfamı ziyaret edip işlemlerimi kopyalayabilirsiniz. İşlemlerimi kopyaladığınız taktirde aynı kazancı hiçbir şey yapmadan kazanabilirsiniz.

Trader Sayfam

- https://bingx.com/tr-tr/CopyTrading/1200610651424403460/?apiIdentity=1274029889995620360&accountEnum=BINANCE_FEATURE


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
02 Mart 2024 21:19
yanlış anladınız BTC bitcoin 61 bin dolar şuan onu dedim
Braweheart01, 1 saat önce

kesinlikle her ay düzenli almanızı tavsiye ederim. Yalnız başlangıç olarak 61.000 yüksek bir değer. Stop koyun lütfen 59 bin altna düşerse zararda satın. Satın alırken aldığınız fiyatları not edin ve stop koyun çok düşüş olursa terste kalmayın. Kabul edilebilir zararda işlemini kapatın.

Ben vadeli yapıyorum Bingx borsasında Traderim sayfamı ziyaret edip işlemlerimi kopyalayabilirsiniz. İşlemlerimi kopyaladığınız taktirde aynı kazancı hiçbir şey yapmadan kazanabilirsiniz.

Trader Sayfam

- https://bingx.com/tr-tr/CopyTrading/1200610651424403460/?apiIdentity=1274029889995620360&accountEnum=BINANCE_FEATURE

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