Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mart 2024 20:25

Özel sektörde 3 yıl içinde 720 günlük sigorta yeterli mi
4 yıl içinde 720 günlük prim isteniyor ama 3 yıl içinde 720 günü doldurursa dilekçe verebilir miyim

Bu ankete 1 saat 53 dakikada, 0 kişi oy kullandı

4 yıl içinde 720 günlük prim isteniyor ama 3 yıl içinde 720 günü doldurursa dilekçe verebilir miyim

lDeimosl
Genel Müdür
02 Mart 2024 21:26

720 gün sigortayı 2 veya 3 yılda dolduranlar için sorun yok zaten ortada, 4 yılda dolduramayanlar için koyulmuş o 4 yıl. Kesintisiz çalışan 720 günü 2 yılda dolduruyor. Basit matematik.

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