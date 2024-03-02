Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mart 2024 20:58
Tezli yüksek lisans için çalışan öğretmene izin durumu

Hocalarım merhaba. Okul öncesi öğretmeni olduğum için boş günüm yok Tezli yüksek lisansa başladım. Dersler hafta içi. Cuma günü tüm gün üniversitede dersim var. İzin durumu nasıl oluyor. Bilgisi olan var mı


bahçesaray
Aday Memur
02 Mart 2024 21:21
mazeret izni kullana bilirsiniz
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