Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mart 2024 21:28
Derslerin Bölünmesi
Arkadaşlar idare biyoloji matematik din gibi bütün dersleri 1 saat olarak böldü bunun yönetmelikte yeri var mı

Dear_
Müsteşar Yardımcısı
02 Mart 2024 21:56

bir saat böldü ne demek ?

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