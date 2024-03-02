Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Mart 2024 21:36
Sağlık Kurulu Raporu Skalyoz

Sağlık Kurulu Raporu Skalyoz

HVKK da sözlesmeli astsubayliktan muvazzaf astsubayliga gecmek icin saglik kurulu raporu icin basvuruda bulundum ortopedi doktoru 63A1 tanisi koydu 15 derece skalyoz olduğunu soyledi kuruldan gecme durumumuz nedir?

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