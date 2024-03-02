Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mart 2024 21:55
Muvafakat

Devlet hastanesinde uzman hekim kadrosunda çalışmaktayım.Başka bir şehirdeki üniversiteye Dr öğretim üyesi olarak atanmaya hak kazandım.Aylar sonra sağlık bakanlığı hizmet yetersizliği nedeniyle muvafakat talebime red olarak yanıt verdi.Çalıştığım hastanede 5 hekime muvafakat verilmişti.Bu konuda yapabileceğim birşey var mı?

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