Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Mart 2024 21:57
Muvafakat

Devlet hastanesinde uzman hekim kadrosunda çalışmaktayım.Başka bir şehirdeki üniversiteye Dr öğretim üyesi olarak atanmaya hak kazandım.Aylar sonra sağlık bakanlığı hizmet yetersizliği nedeniyle muvafakat talebime red olarak yanıt verdi.Çalıştığım hastanede 5 hekime muvafakat verilmişti.Sadece bana verilmedi.Bu konuda yapabileceğim birşey var mı?

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