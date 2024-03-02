Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mart 2024 22:18
Kayseri Şehir ve Kayseri Devlet hastanesinde çalışanlar?

Bu hastanelerde çalışanlar yorum yapabilir mi. Memnunlar mı? Hamgi mahallelerden ev tutabiliriz?


vhki6640
Aday Memur
02 Mart 2024 22:42
erkilet en temizi

kardelenlerinsesi
Aday Memur
02 Mart 2024 22:56

Hangisine yakın erkilet,kiralar nasıl cevap için teşekkürler

vhki6640, 2 saat önce
erkilet en temizi

vhki6640
Aday Memur
02 Mart 2024 22:58
ortası diyelim de kiraları sormak lazım sahibinden . com felan olabilir bilgi almak adina
kardelenlerinsesi, 2 saat önce

Hangisine yakın erkilet,kiralar nasıl cevap için teşekkürler


yusuferdugan
Aday Memur
02 Mart 2024 23:15

Belsin keykubat selimiye anafartalar erkilet

Toplam 4 mesaj

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