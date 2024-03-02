KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


02 Mart 2024 22:18
Adli Tıp Kurumu Hemşire Alımı

Merhabalar, hemşirelik alımı için İstanbul'a sözlü sınava çağırıldım. Adli tıp kurumunda hemşireler ne iş yapar, maaşları ne kadardır, izinleri ve çalışma saatleri nasıldır, tayin hakları nasıldır bilgi alabilir miyim? Bir de hemşirelikten sözlü sınava girmiş olan varsa neler soruyorlar, nelere dikkat ediyorlar?

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