KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Mart 2024 22:33
Jandarma ve Sahil Güvenlik Mülakat Tarihleri

Merhabalar,

Geçen haftalarda mülakat aşamalarını kazanan adaylar belli olmuştur bu mülakatların tarihleri hakkında bir bilgisi olan var mı ?

Net bir tarih olmak zorunda değil tahmini bile olsa işimi görecektir geçen sene giren arkadaşlar varsa spor , sözlü , sağlık hangi tarihlerde yapılmıştı ?

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