Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 22:44
eşi vefat eden personelin lojmanda önceliği var mı
eşi vefat eden personelin lojman istemesi halinde sıralamada önceliği var mı? ya da +puan ekleniyor mu?

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