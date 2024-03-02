Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Mart 2024 22:55
Tarım bakanlığı sertifika diploma çelişkisi

İyi günler bir sorum olucak yardımcı olursanız sevinirim tarım bakanlığına tarım işçisi olarak başvurum kabul görmüş asil olarak atanmışım şöyle bi durum var sertifika isteniyo tarım sertifikası ama ben tarım mezunuyum tarım diplomam var buna rağmen bir sıkıntı çıkar mı elenirmiyim veya diplomam kabul görür mü cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler

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