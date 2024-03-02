4bli iken staj

üni hastanesinde 4 bli hemşireliyim (lise), önlisans laboratuvar okudum ve sadece yaz stajım kaldı onu kendi hastanemde yapmak istiyorum fakat hastane öğrenci işlerin olmaz dedi sonra hastane müdürü ile konuştum o da hayır yapmazsın diyor sigorta girişi yapmalıyız vs sürekli bahane. ne yapmalıyım bilem biri lütfen yardımcı olsun

üni hastanesinde 4 bli hemşireliyim (lise), önlisans laboratuvar okudum ve sadece yaz stajım kaldı onu kendi hastanemde yapmak istiyorum fakat hastane öğrenci işlerin olmaz dedi sonra hastane müdürü ile konuştum o da hayır yapmazsın diyor sigorta girişi yapmalıyız vs sürekli bahane. ne yapmalıyım bilem biri lütfen yardımcı olsun