Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2024 23:13
4bli iken staj
üni hastanesinde 4 bli hemşireliyim (lise), önlisans laboratuvar okudum ve sadece yaz stajım kaldı onu kendi hastanemde yapmak istiyorum fakat hastane öğrenci işlerin olmaz dedi sonra hastane müdürü ile konuştum o da hayır yapmazsın diyor sigorta girişi yapmalıyız vs sürekli bahane. ne yapmalıyım bilem biri lütfen yardımcı olsun

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