Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 23:25
Eşi engelli memur olan polis ile ilgili

Merhaba. Ben şarkta bu sene tayinciyim, eşim batıda engelli öğretmen. Devlet memurları atama Yönetmeliğinde "engelliliği devam ettiği sürece isteği dışında memurun kurumlarca görev yeri değiştirilemez" yazıyor. Ben eşimin bulunduğu ile gideceğim, peki eşim başka bir ile tayin olmayacağına göre benim bu ilde GİH olma ihtimalim var mıdır??

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