Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 23:39
Atama durumu?

Şarka gitmek için tercihleri yaptım.İPKA İSTEMEDİM Küçük bir ilde çalışıyorum. Personel eksikliği nedeniyle durdurma verebiliyorlar mi. Böyle bir durum yaşayan var mı?


Bytraffic
Aday Memur
02 Mart 2024 23:40

Bu arada ilk şarkı yapicam geçen sene ipka vermiştim.

Toplam 1 mesaj

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