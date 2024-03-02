Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mart 2024 23:39
Şarka gitmek istiyorum, İl ipka verebilir mi?

Şarka gitmek için tercihleri yaptım.İPKA İSTEMEDİM Küçük bir ilde çalışıyorum. Personel eksikliği nedeniyle durdurma verebiliyorlar mi. Böyle bir durum yaşayan var mı?


Bytraffic
Aday Memur
02 Mart 2024 23:40

Bu arada ilk şarkı yapicam geçen sene ipka vermiştim.


ColmanınBandanası
Aday Memur
03 Mart 2024 00:54
il senin yerine verebilir

Gktrk61
Aday Memur
03 Mart 2024 02:01

Daha hiç şarkı bile yapmamışsin zaten küçük ildeysen bide direk gönderirler.


Bytraffic
Aday Memur
03 Mart 2024 10:16

Batıda 6 sene oldu artık zaten gitmek istiyorum

Toplam 4 mesaj

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