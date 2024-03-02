Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mart 2024 23:41
Öğretmenlik kariyer

Bir haber sitesi paylaşmış hani 7 olacaktı 8 e kesin karar vermişler gibi?

Genç Eğitim ve Bilim Hizmetleri Sendikası İzmir'de gerçekleştirilen Öğretmenler Odası toplantısında üyeleri vasıtasıyla MEB Bakanı Yusuf Tekin'e sorular sordu. Paylaşılan bilgilere göre; " Uzman öğretmenlik için 5 yıl çok kısa olduğundan, sözleşmeli öğretmenlik süresi tamamlandıktan sonra 5 yıl olarak devam edeceğiz."

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