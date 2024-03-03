Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2024 04:20
Cezaevi Sendikası

Arkadaşlar sendika kurulmasının önündeki engeller kalkmış.birkaç ay içerisinde faaliyete geçecek.Sizce ne gibi faydaları olacak cezaevi personelleri için sendikanın.Fazla çalışma ücreti,keyfi uygulamalar vb

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