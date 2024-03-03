Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2024 06:23
Değişiklik Hk.
Bir Devlet Kurumu'nda Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum . farklı bir ünvanla açılan alıma baş vurduğumda örneğin büro memuru yada tıbbi sekreter gibi atamam durumum olduğunda sözleşmeliden Sözleşmeliye 1 yıl kuralına takılmadan geçebilir miyim?

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