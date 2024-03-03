Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2024 10:03
İntihar etmek kurtuluş mu

Henüz 24 yaşında bu dünyasını karartan biri için ölmek kurtuluş mu?Borç batağında bahis kumar çıkmazından kurtuluş ölmek mi? Peki ya geri de bıraktıklarım ailem sevgilim arkadaşlarım öldüğümde yıkılmayacaklar mı? Kurtulmak için ölmek mi gerekiyor?

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