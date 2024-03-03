Uzmanlık süresi inerse

7 ve 8 yıla inme muhabbeti dönüyor eğer bu gerçekleşirse süremiz de tutuyorsa ( yüksek lisansım var) sınavdan muaf olanlar normal sınav tarihinde başvurusunu yapıyor değil mi gidişat nasıl işliyor bilgisi olan yazabilir mi? bir de uzmanlık başvuru tarihi ne zaman, öncesinde şu meşhur süre netleşir umarım..

7 ve 8 yıla inme muhabbeti dönüyor eğer bu gerçekleşirse süremiz de tutuyorsa ( yüksek lisansım var) sınavdan muaf olanlar normal sınav tarihinde başvurusunu yapıyor değil mi gidişat nasıl işliyor bilgisi olan yazabilir mi? bir de uzmanlık başvuru tarihi ne zaman, öncesinde şu meşhur süre netleşir umarım..