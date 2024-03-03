Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mart 2024 10:13
Uzmanlık süresi inerse
7 ve 8 yıla inme muhabbeti dönüyor eğer bu gerçekleşirse süremiz de tutuyorsa ( yüksek lisansım var) sınavdan muaf olanlar normal sınav tarihinde başvurusunu yapıyor değil mi gidişat nasıl işliyor bilgisi olan yazabilir mi? bir de uzmanlık başvuru tarihi ne zaman, öncesinde şu meşhur süre netleşir umarım..

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
03 Mart 2024 10:34

Süreç mayista başlar, video izleme vs. Aralikta biter. 15 ocak itibariyle uzman odemesi yapilir.

Her yıl süreç böyle

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