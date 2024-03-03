Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


03 Mart 2024 10:27
Ortak İş Fikri Olan

Meraba arkadaşlar. Ortak iş yapma düşüncesi olan varsa sayfaya yazsın. Şu son bir yıldır ciddi ciddi istifa edip iş kurmayı düşünüyorum. Bir iki dememem oldu ama kendimden kaynaklanmayan nedenlerden ötürü proje aşamasında kaldı. Ciddi olarak bu konuda teklifi, fikri olan arkadaşların en azından görüşlerini almış olurum-uz. Özelden de yazabilirsiniz. Aşırı bir sermayem yok. Belli yatırımlarım var. Onlarla yapacam ne yapacaksam.

Lütfen forum geçmişime bakmadan kimse kendince yorum yapmasın. 13 yıllık memurum.

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