Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mart 2024 11:01
Hagb kararı ve memuriyet

2018 yılında okula girdiğim gün adıma 5809 skm muhalefet suçundan mahkeme açıldı okuldayken uyap üzerinden kurum bana ait evrakları istemiş mahkemeden mahkeme iddianameyi kuruma göndermiş, güvenlik soruşturmam olumlu geldi bir sorun çıkmadı sonra mahkuma HAGB verdi. HAGB kararı bu kanunla ilgili Af gibi bir şey çıktı bende dilekçe yazdım. HAGB nin 5 yılı dolmadan mahkeme 1 yıl içinde bir suça karışmadım diye düştü kararı verdi. Sonrasında bir sıkıntı çıkar mı acaba


Tayfur51
Aday Memur
03 Mart 2024 12:04
Sen hapis cezası aldın mı kardeşim

unlskr
Aday Memur
03 Mart 2024 12:33
adli para cezası
Tayfur51, 2 saat önce
Sen hapis cezası aldın mı kardeşim

Tayfur51
Aday Memur
03 Mart 2024 13:37
Hiç bir şey olmaz dostum, ayrıca 1 yıl 11 ay 29 gün hapis cezası bile almış olsan hagb varsa meslekle ilgili sorun yok (kesin bilgidir)
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