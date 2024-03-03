Hagb kararı ve memuriyet

Hiç bir şey olmaz dostum, ayrıca 1 yıl 11 ay 29 gün hapis cezası bile almış olsan hagb varsa meslekle ilgili sorun yok (kesin bilgidir)

Hiç bir şey olmaz dostum, ayrıca 1 yıl 11 ay 29 gün hapis cezası bile almış olsan hagb varsa meslekle ilgili sorun yok (kesin bilgidir)