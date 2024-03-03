Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mart 2024 11:01
HAGB kararı
2018 yılında okula girdiğim gün adıma 5809 skm muhalefet suçundan mahkeme açıldı okuldayken uyap üzerinden kurum bana ait evrakları istemiş mahkemeden mahkeme iddianameyi kuruma göndermiş, güvenlik soruşturmam olumlu geldi bir sorun çıkmadı sonra mahkuma HAGB verdi. HAGB kararı bu kanunla ilgili Af gibi bir şey çıktı bende dilekçe yazdım. HAGB nin 5 yılı dolmadan mahkeme 1 yıl içinde bir suça karışmadım diye düştü kararı verdi. Sonrasında bir sıkıntı çıkar mı acaba

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