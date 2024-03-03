Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mart 2024 11:19
Akademisyenlikten sonra Yeniden Atama 8/2 maddesi ile öğretmenliğe atanma

Hocalarım, 4 yıl 50d'li araştırma görevlisi olarak çalıştım devlet üniversitesinde. Doktoram bitince 50d gereği görevimden ayrıldım. Bir üniversite kadro bulmayı deniyorum, ancak bütün yollar aynı yere çıkıyor. MEB öğretmen atama yönetmeliğinde bir madde var. 8. maddenin ikinci bendi. Devlet üniversitelerinde iki yıl araştırma görevlisi, öğretim görevlisi olarak çalışanlar yeniden atama kapsamında başvurabilir diyor. Bu atanma yönetmelikte var ama uygulanıyor mu? Bu şekilde göreve öğretmen olarak devam eden var mı? Teşekkürler.

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