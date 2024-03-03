KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


03 Mart 2024 11:27
Pomem için bu öngörü doğru mu

Arkadaşlar 29. Dönem pomem 20.03.2023 tarihinde eğitime başlamış.

30. dönem 18.12.2023 tarihinde eğitime başlamış. Eğitimler 8 ay sürüyor buna bağlı olarak;

31.donem 08.2024 tarihinde eğitime başlayacak. 32.donem ise 04.2025 tarihinde eğitime başlayacak bu öngörü sizce doğru mu

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