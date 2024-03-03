Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mart 2024 11:39
Atama ile ilgili açılan başlıklara artık yeter

Artık şu tayin muhabbetinden sıkılmadınız mı asıl sorunlarımız olan fazla çalışma ücreti mesai saatleri maaş konusunda çabalayın adam nerden bilsin kaçıncı tercihinin geleceğini yok orasi gelir mi yok burası gelir mi


Kara365
Aday Memur
03 Mart 2024 12:47
aynen öyle biz nerden bilelim hangi tercihin geleceğini

Bytraffic
Aday Memur
03 Mart 2024 12:52

Fazla çalisma ile ilgili yazılar yazınca hemen duyulur zaten kesin dikkate alırlar.


Bytraffic
Aday Memur
03 Mart 2024 12:55

En son aldığımız memur zammında bir haber kanalında meslek grupları vardı tek tek. Eşşek kadar polis memuru ve yanında maaşı yazıyordu. Spiker değinmedi bile. Başka memur meslek gruplarından konuştular. Ben burada veya başka bir yerde değerlendirme yapsamda BOŞ.

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