Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mart 2024 12:50
Sınavsız ünvan değişikliği ne zaman

Bekçi kadrosuna geçmek istiyorum. Daha açıklanmadı.

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