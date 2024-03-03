Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Mart 2024 13:49
Kadrolu hemşire usulüne uygun istifa

Merhaba, kadrolu hemşireyim usulüne uygun istifa ediyorum. 25 gün yıllık iznim var kurum hepsini kullandırmak zorunda mıdır yoksa kurum insiyatifinde midir?

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