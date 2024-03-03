Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Mart 2024 13:51
Tarım Orman Bakanlığı Görev Yeri Değişikliği KPSS 2024/4

Merhaba

2024/4 nolu atamada Sözleşmeli Büro personeli olarak bir ilçeye atamam yapıldı. İl müdürlüğüne evrakları teslim ettim. Eşim aynı ilin farklı bir ilçesinde çakılı kadro olarak tabir edilen bir kurumda görev yapmakta. Bu durumda ilk sözleşme imza aşamasında İl Müdürü inisiyatifi ile hali hazırda ikamet ettiğimiz ilçede göreve başlayabilir miyim? Her hangi bir kısıt var mı? Eğer başlayamazsam kendi ilçemde geçici görev gibi yollar ile görev yapma imkanı mevcut mu?

Teşekkürler...

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