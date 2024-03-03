Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mart 2024 14:02
MSÜ sinavinda salon yoklama tutanagi

Değerli Arkadaşlar MSÜ sınavında karekodlarin olduğu salon yoklama tutanağını cevap kağıtlarının konulduğu posete koymayı unutmuşuz.Bina sorumlusu tutanak tuttu.Herhangi bir sıkıntı olur mu?Öğrencilere bir şey olmasın da


goztepe1923
Aday Memur
03 Mart 2024 14:40

öğrenciler açısından sıkıntı olmaz kaybolmamış sonuçta. sizin açınızdan da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.


mtmtkk
Aday Memur
03 Mart 2024 15:50

İlginiz için teşekkür ederim hocam

goztepe1923, 1 saat önce

öğrenciler açısından sıkıntı olmaz kaybolmamış sonuçta. sizin açınızdan da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)MEB GYS TercihSaç Traşı & Ek Ders ücretiSeçim göreviRehberlik servisleri kaldırılsınÖnemliSeçim görevine gitmemenin cezasıil içinden öğretmen olarak atanan okul müdürü Ek ders doldurma2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!

Sözlük

Tembel hayvan 2 beyonce 2 ruh ikizini bulamamış insan 2 mujik 1 yazıp yazıp silenler 6 Dinlenilme ihtiyacı 1 gundi 2 günaydın sözlük 2 mitomani 1 biber salçası 2

Son Haberler

Seçil Erzan tezahüratları Arda Turan'ı çileden çıkardı: Kırmızı kart gördü!Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçtiMuğla'da sokak ortasında infazMardin'de soba zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastanelik olduRize'de orman yangını: 5 saatte 20 dönüm alan kül oldu

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!