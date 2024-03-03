Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2024 14:06
kalem degisikligi
iki haftada iki kere kalemim değişti gittiğim kalem müdürlerine ortak isde çalışamadığimi söylediğim halde ortak iş veriyorlar rahatsızlığımdan dolayı kendimi ise veremiyorum kesin burdanda gonderirler ne yapacağımı bilmiyorum

Çok Yazılan Konular

İKM Cep telefonueş durumu Hizmet gereği acil.Cezaevi vardiya sistemi 24/72 olsa nasıl olurAdalet bakanlığında çalışırken tarım bakanlığına atandım. Adliyelerde çay ocaklarıAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiYazı işleri ve icra müdür ve yardımcılarıCTE GYS ve UDS Ne zaman açıklanacak?Cezaevi Sendikası

Sözlük

otobüste dövülen yaşlı adam 1 Sırt dekoltesinin modasının tarihin tozlu yapraklarında yerini a 1 ilk buluşma/ilk karşılaşma 2 Pınar BK 2 2024 Paris Olimpiyatları 5 Bugün olanlar 3 mantık evliliği vs aşk evliliği 6 şu an çalan şarkı 2 mujik 1 Güne nasıl enerjik başlarız? 4

Son Haberler

Seçil Erzan tezahüratları Arda Turan'ı çileden çıkardı: Kırmızı kart gördü!Başakşehir, Samsunspor'u tek golle geçtiMuğla'da sokak ortasında infazMardin'de soba zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastanelik olduRize'de orman yangını: 5 saatte 20 dönüm alan kül oldu

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!