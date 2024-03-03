KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Mart 2024 14:07
Kollamacılığın Seçilmiş Bir Belediyede Taşeron İşçiler Üzerinden İncelenmes

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1571798


the back of furkan
Memur
03 Mart 2024 14:08

https://forum.memurlar.net/konu/2456146/


the back of furkan
Memur
03 Mart 2024 14:09

https://forum.memurlar.net/konu/2525299/


SonsuzRuh
Şef
03 Mart 2024 15:26

Şair burda ne anlatmak istemiş :D

Bi paylaşıma yorum yapacağına yanlışlıkla konu açarak paylaşım yapmış galiba :D

Ya da yazmaya üşenip direkt linklerle konuşma yoluna gitmiş olmalı :D

Toplam 3 mesaj

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