Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2024 14:52
İstifa süreci hakkında

4/b sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Sağlık bakanlığı 2024/5 atamasında,atanmamı kuruma ne zaman bildirmem gerekiyor? Unvan değişikliğinden dolayı 1 yıla takılmıyorum. İstifa sürecini nasıl izlemeyelim. Bilgi verirseniz memnun olurum.

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