KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Mart 2024 15:35
2022 ile Bu atama dönemine kadar 4001 den Alım yapmayan kurumlar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Türk İş Kurumu Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politika Bkn.

Sağlık Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Sanayi Bakanlığı

Enerji ve Tabi KAynaklar

İçişleri Bakanlığı

Kültür Turizm Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bkn.

Ve daha saymadığım bir sürü kurum...

Şimdi birileri diyecek.4001 yeterince alındı diye.Bu kadrolar ihtiyaç doğrultusunda açılmıyor mu?

Yoksa Meb 4200 kişi aldı benim almama gerek yok diye mi açılıyor?

Ayrıca bugüne kadar "Türk İş Kurumu Müdürlüğü" çok eskiden alım yapmış.

Yanlış duymadınız 17 Bakanlıktan 14 ü Lisans mezunu çalıştırmıyor.


SonsuzRuh
Şef
03 Mart 2024 15:36

Memurlar net bunu haber yap.


İntihalci-girl
Memur
03 Mart 2024 15:49

Kesinlikle haber yapılmalı. Ölüyoruz artık sesimizi duysun birileri !!!

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