Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Mart 2024 15:38
Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı sözleşmeli personel alımı hakkında bilgi

2 hafta sözleşmeli personellikten istifa ettim ama aile ve sosyal hizmetler bakanlığında sadece destek personeli şoför yazan bölüme başvurabilirmiyim?Diğerinde destek personeli şoför 4/b yazıyo 2 bölüm olarak gözüküyo

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