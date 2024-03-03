Yüksek lisans yapan birisinin mecburen zümre başkanı olması

Yeni bir yönetmelik var, önünüzdeki yıldan itibaren geçerli olacakmış.

Bundan sonra bir okulda başöğretmen yada uzman öğretmen olsa bile, örneğin 25 yaşında ama yüksek lisans mezunu bir öğretmen varsa zümre başkanı olacakmış.

Yüksek lisans yapan birisinin bu durumu okulu yada bakanlığı neden ilgilendiriyor anlamadım?

Lafa gelince başöğretmenin engin tecrübesi, uzman öğretmendeki yılların birikimi vs ama zümre başkanlığı gibi angarya bir konuta gelince önce yüksek lisans mezunu başkanlık yapsın?

Yüksek lisans yapmanın cezası bu herhalde..

Tek avantajı 10 yaşındaki kızımın kolaylıkla geçeceği bir sınavdan muaf olmak herhalde..