Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mart 2024 16:56
Yüksek lisans yapan birisinin mecburen zümre başkanı olması

Yeni bir yönetmelik var, önünüzdeki yıldan itibaren geçerli olacakmış.

Bundan sonra bir okulda başöğretmen yada uzman öğretmen olsa bile, örneğin 25 yaşında ama yüksek lisans mezunu bir öğretmen varsa zümre başkanı olacakmış.

Yüksek lisans yapan birisinin bu durumu okulu yada bakanlığı neden ilgilendiriyor anlamadım?

Lafa gelince başöğretmenin engin tecrübesi, uzman öğretmendeki yılların birikimi vs ama zümre başkanlığı gibi angarya bir konuta gelince önce yüksek lisans mezunu başkanlık yapsın?

Yüksek lisans yapmanın cezası bu herhalde..

Tek avantajı 10 yaşındaki kızımın kolaylıkla geçeceği bir sınavdan muaf olmak herhalde..


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
03 Mart 2024 16:59

Zümre başkanı olmakta 10 yaşındaki kızının yapabileceği birsey


a1981
Müsteşar
03 Mart 2024 17:03

Evet ama kimse yapmak istemiyor.

Haftada 1 ek ders koysalar, o zaman yapmak isteyenler arasından kura çekilirdi.

Kimse yapmak istemiyorsa olması gereken sıra ile yapmaktır.

Bakanlık ona bile bir sıra koymuş, öne de yüksek lisans yapanı yazmış.

Yahu sen kendin kariyer ve kıdem getirdim demişsin, kıdemli olana versene.

Neyse hocam, hangi açıdan baktığınıza bağlı tabiki..

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Zümre başkanı olmakta 10 yaşındaki kızının yapabileceği birsey


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
03 Mart 2024 17:24

biz okulda zümre başkanlığını yeni atamalara veriyoruz, uzman öğretmenlik ek-2 listesindeki koşullardan birini karşılasın diye, şimdi uzman olmayanlar zümre başkanı olamayacaksa o madde ne işe yarayacak?


a1981
Müsteşar
03 Mart 2024 17:49

Gönüllülük esas hocam,

Gönüllü yoksa genelde kura çekiliyordu.

Kura yerine;

Doktora, başöğretmen, ylisans, uzman öğretmen

Şekilde bir sıralama yapılmış.

Ayrıca Dediğiniz ek-2 iptal edildi diye biliyorum.

Ahmet Kaleli, 37 dk. önce

biz okulda zümre başkanlığını yeni atamalara veriyoruz, uzman öğretmenlik ek-2 listesindeki koşullardan birini karşılasın diye, şimdi uzman olmayanlar zümre başkanı olamayacaksa o madde ne işe yarayacak?

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