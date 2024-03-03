Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


03 Mart 2024 16:57
Engelli öğretmen eş durumu

Merhaba. Bilindiği gibi yönetmelikte engelli memurun isteği dışında yeri değiştirilemez maddesi var. Engelli bir öğretmenin polis olan eşi bu durumda başka bir ile tayin olması durumunda eşi, ilgili madde doğrultusunda yanına gelemeyeceğine, polis eşi engelli öğretmene tabidir doğru mudur acaba?

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