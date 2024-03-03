KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Mart 2024 17:02
2 yıllık önü açık bölüm tavsiyesi

SelamunAleyküm, lise son sınıf öğrencisiyim sizlere sormak istediğim bir kaç soru var. İlk öncelikle herhangi bir devlet kurumunda düz memur olarak çalışmak istiyorum. Eylülde yapılacak olan ortaöğretim Kpss sınavına girmeyi düşünüyorum, ama beni düşündüren bir nokta var. Ortaöğretim kpss sınavına girenler için memur kontenjanı fazla yok gibi bilgisi olan varsa aydınlatırsa sevinirim. ikinci olarak önlisans belgesi ile memur olmak bu daha mantıklı geliyor, Tyt sınavına girip hangi bölümü yazmalıyım ? Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.


sessegnon
Aday Memur
03 Mart 2024 17:05

Muhasebe önlisans oku


Mehmet-şeker
Genel Müdür
03 Mart 2024 17:09

Sağlık oku bence


sessegnon
Aday Memur
03 Mart 2024 17:13

Kitler muhasebe onlisanstan her zaman alim yapar. Kitte düz memur maaşı 657 'deki mühendis maaş kadardır. Laborantlik yapmaya gerek yok düz memur iyidir

sessegnon, 56 dk. önce

Muhasebe önlisans oku

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