İl bazlı sayfalar

Bunu yapmak ne yazık ki çözüm olarak sonuç aldırmayacak, hemen hemen her il ile ilgili mevcut hatta geçmiş yılların bilgileri gibi önemli bir arşiv varken, kullanıcılar forumda o başlığı aratmak yerine yenisini açıyor, böyle olunca da önerinizin işlevselliği kalmıyor .

Üye bir başlık açıyor yorum yapılmayınca 2-3 saat sonra tekrar yeni başlık açıyor , bu derece bilgi kirliliği oluşabiliyor.

Atamalar ile ilgili şurasını yazdım, neresi gelir furyasını zaten anlamış değilim, x ili işaret edildiğinde Personel Başkanlığı sanırım arkadaşın nickinden sicilini tespit edip, o ile planlamasını yapıyor sanırım, bu durumda tercihler neden alınıyor:)