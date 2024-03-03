Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mart 2024 18:06
İl bazlı sayfalar

Site yetkililerince tayin illerini iöeren il bazlı sayfalar açılsa ve üyeler de iletilimi ,bilgiler ve aoru sormalarını oradan yapsa daha mantıklı olmaz mı?

Diğer türlü belli aralıklar ile sürekli ortak paydalı sayfalar açılıyor.


swat3410
Editor
03 Mart 2024 18:13

Bunu yapmak ne yazık ki çözüm olarak sonuç aldırmayacak, hemen hemen her il ile ilgili mevcut hatta geçmiş yılların bilgileri gibi önemli bir arşiv varken, kullanıcılar forumda o başlığı aratmak yerine yenisini açıyor, böyle olunca da önerinizin işlevselliği kalmıyor .

Üye bir başlık açıyor yorum yapılmayınca 2-3 saat sonra tekrar yeni başlık açıyor , bu derece bilgi kirliliği oluşabiliyor.

Atamalar ile ilgili şurasını yazdım, neresi gelir furyasını zaten anlamış değilim, x ili işaret edildiğinde Personel Başkanlığı sanırım arkadaşın nickinden sicilini tespit edip, o ile planlamasını yapıyor sanırım, bu durumda tercihler neden alınıyor:)


Ali9393
Aday Memur
03 Mart 2024 18:22
bu konu başlığı aratmayı nasıl yapıyoruz. ben bulamadım da
swat3410, 2 saat önce

Bunu yapmak ne yazık ki çözüm olarak sonuç aldırmayacak, hemen hemen her il ile ilgili mevcut hatta geçmiş yılların bilgileri gibi önemli bir arşiv varken, kullanıcılar forumda o başlığı aratmak yerine yenisini açıyor, böyle olunca da önerinizin işlevselliği kalmıyor .

Üye bir başlık açıyor yorum yapılmayınca 2-3 saat sonra tekrar yeni başlık açıyor , bu derece bilgi kirliliği oluşabiliyor.

Atamalar ile ilgili şurasını yazdım, neresi gelir furyasını zaten anlamış değilim, x ili işaret edildiğinde Personel Başkanlığı sanırım arkadaşın nickinden sicilini tespit edip, o ile planlamasını yapıyor sanırım, bu durumda tercihler neden alınıyor:)


123.xyz
Aday Memur
03 Mart 2024 19:09

Sene sene koşullar değiştiği için geçmişe dönük sağlıklı olmaz.

Ali9393, 2 saat önce
bu konu başlığı aratmayı nasıl yapıyoruz. ben bulamadım da

123.xyz
Aday Memur
03 Mart 2024 19:10

Neresi gelir meselesi başlı başına bir sorun zaten. İşleyiş hemen hemen herkesçe malumken.

Ali9393, 2 saat önce
bu konu başlığı aratmayı nasıl yapıyoruz. ben bulamadım da
Toplam 4 mesaj

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