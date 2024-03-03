Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Mart 2024 18:06
Güvenlik Soruşturması
Sağlık Bakanlığına atandım Güvenlik Soruşturma ve arşiv Araştırması ne kadar sürüyor

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