Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mart 2024 18:41
Karanti Askari Ücrete yüzde 100 güncelleme mi geliyor?

Asgari ücrete zam iddiası: 'Yüzde yüz' diyerek paylaştı

Yüksek enflasyonun adeta yerle bir ettiği sabit gelirliler, asgari ücrete temmuz ayında ikinci bir zammın yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ekonomi Yönetimi 2024 için tek zam açıklaması yaparken, ekonomi uzmanları temmuzda zam beklentilerini dile getirmişti. Ekonomi yazarı Şeref Oğuz'un ardından SGK Uzmanı İsmail Sevinç de asgari ücrete temmuz zammı beklentisini "Yüzde yüz" olarak açıkladı.

Kaynak: Bir memur sitesi

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