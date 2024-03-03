Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mart 2024 20:17
İstifada askerlik durumu

Merhabalar kendi işimi yapmak için istifa etme durumum var ancak askerlik hizmetini yapmadım. İstifa sonrası askerlik hizmeti nasıl oluyor. 6 aymı yapmam gerekiyor yoksa zorunlu hizmet yılım askerlik süresinden düşülüyormu? Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler


entropimen
Şef
03 Mart 2024 21:28
10 yılınız dolmadı ise 6 aylık askerlik süresini yapacaksınız mecburen yaş tutuyorsa bedellide yapabilirsiniz
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