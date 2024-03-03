Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mart 2024 20:22
Seçim görevi iptaline dair

Arkadaşlar,

gözlerimden rahatsızlığım sebebiyle ameliyat oldum ve askere gitme zamanı da askeri hastaneye sevk edilip heyete sokuldum. Heyet, askere elverişli değildir kararı verdi ve rapor da karar da elimde.. Bir de e-devlet' ten de yine askerlikten muaf yazımı da çıkarttım...

sandık başkanlığı görevim çıktı ve dilekçe yazıp hem askeri hastanenin heyet raporu ve karı hem de askerlikten muaf olduğum barkotlu e-devlet belgesini de ek olarak dilekçeme ekleyeceğim. İlçe seçim kurulu, "Örnek dilekçeden alın, doldurun ve belgenizi ekleyin.; seçim hakimi karar verecek" dendi...

Sizin görünüşünüz nedir arkadaşlar ? Görevim iptal edilip başkasına verilir mi ?


Unutmasakinevlat
Aday Memur
03 Mart 2024 21:26
iptal edilir.

Dear_
Müsteşar Yardımcısı
03 Mart 2024 21:51

Tek umudum bu; ancak kimisi askerlik muafiyeti durumu başka şu anki seçim görevi başka. Bu ona engel olmaz diyor; kimisi askerlikten muaf ettiren sağlık özrü seçim görevini de otomatik iptal ettirir rahat ol diyor.

şaştım hocam... Tek umudum gerçekten görevimin iptal edilmesi..

Unutmasakinevlat, 5 saat önce
iptal edilir.

düşler mevsimi
Aday Memur
03 Mart 2024 22:29

gözünüz ile ilgili ileri derecede görme kaybı varsa bununla ilgili raporu sunarsanız büyük ihtimalle iptal edilir bence.tabi devlet hastanesi heyet raporunu kabul ederler sanırım.


Dear_
Müsteşar Yardımcısı
03 Mart 2024 22:33

devlet hastanesinden öte benimkisi askeri hastane raporu. tam teşekküllü heyet raporunda yazıyor


Dear_
Müsteşar Yardımcısı
03 Mart 2024 22:36

askeri hastanenin heyet raporu. heyette yer alan tüm doktorların imzası var. ESAS HATAM; 2-3 hafta önce form doldurtup adres bilgileri ve bir engelimiz, raporumuz, belgemiz olup olmadığı sorulduğunda keşke o zaman aklıma gelseydide belirtseydim, ancak belirtmedim. şimdi görev çıktığım için stresle baş edip iptal etme sürecindeyim... 1 -11 Mart arası dilekçe yazıp iptal ve itiraz süreci var... Pazartesi dilekçemi ve raporu sunacağım. Umarım iptal edilir ve hatta bundan sonraki tüm seçimlerde görev verilmemesi için bu özrümü ve raporumu sunacağım. iptal olur diye niyet ediyorum

düşler mevsimi, 4 saat önce

gözünüz ile ilgili ileri derecede görme kaybı varsa bununla ilgili raporu sunarsanız büyük ihtimalle iptal edilir bence.tabi devlet hastanesi heyet raporunu kabul ederler sanırım.


düşler mevsimi
Aday Memur
03 Mart 2024 22:39

Anladım hocam,geçmiş olsun.hayırlısı diyelim..


Dear_
Müsteşar Yardımcısı
03 Mart 2024 22:55

Teşekkür ederim. Her açıdan lehte karar olmasına niyet ediyorum... Eski esneklik geri gelmelidir. Seçim görevi ücretleri arttırılmalı ki isteğe bağlı tutulsun yoksa çoğu görev almak istemiyor.

* ücretler ciddi oranda arttırılmalı,

* kesinlikle isteğe bağlı görev sistemi geri gelmeli,

* görev devretme uygulaması da yine eskiden olduğu gibi devam ettirilmelidir !

bu dikte, despot ve katı tutumdan ivedilikle vazgeçilmelidir.

düşler mevsimi, 4 saat önce

Anladım hocam,geçmiş olsun.hayırlısı diyelim..

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)MEB GYS TercihSaç Traşı & Ek Ders ücretiSeçim göreviUzmanlık süresi inerse2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Seçim görevi iptaline dairRehberlik servisleri kaldırılsınEk ders doldurmaSeçim görevine gitmemenin cezası

Sözlük

Bugün olanlar 6 ruh ikizini bulamamış insan 2 O an içinden geldiği gibi bir dörtlük yaz 1 gundi 2 mitomani 1 tylol hot 2 Abartılmış lezzetler 6 mantık evliliği vs aşk evliliği 9 Pınar BK 2 2024 Paris Olimpiyatları 4

Son Haberler

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevine son verilmede yetkili mercii hangisidir?50.000 TL Anında Kredi İle Bahara Hazır Girin!BRITA evinde, tasarruf seninle!4 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıHasan Arat'tan Galatasaraylı yöneticilere tepki

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!