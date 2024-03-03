Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mart 2024 20:22
Seöim görevi iptaline dair

Arkadaşlar,

gözlerimden rahatsızlığım sebebiyle ameliyat oldum ve askere gitme zamanı da askeri hastaneye sevk edilip heyete sokuldum. Heyet, askere elverişli değildir kararı verdi ve rapor da karar da elimde.. Bir de e-devlet' ten de yine askerlikten muaf yazımı da çıkarttım...

sandık başkanlığı görevim çıktı ve dilekçe yazıp hem askeri hastanenin heyet raporu ve karı hem de askerlikten muaf olduğum barkotlu e-devlet belgesini de ek olarak dilekçeme ekleyeceğim. İlçe seçim kurulu, "Örnek dilekçeden alın, doldurun ve belgenizi ekleyin.; seçim hakimi karar verecek" dendi...

Sizin görünüşünüz nedir arkadaşlar ? Görevim iptal edilip başkasına verilir mi ?


Unutmasakinevlat
Aday Memur
03 Mart 2024 21:26
iptal edilir.
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