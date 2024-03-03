Seöim görevi iptaline dair

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)MEB GYS TercihSaç Traşı & Ek Ders ücretiSeçim görevine gitmemenin cezasıSeçim göreviRehberlik servisleri kaldırılsınÖnemliUzmanlık süresi inerse2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!il içinden öğretmen olarak atanan okul müdürü
Sözlük
Son Haberler
Nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakıma alındıIsparta'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın'Oy vermesinler' denilmişti. İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktıAntalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Editörün Seçimi
2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!