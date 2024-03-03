Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mart 2024 21:03
Sınavsız ünvan değişikliği ne zaman

Bekçi kadrosuna geçeceğim.

Çok Yazılan Konular

5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Findeks kredi notu2024 Şubat maaşlarımızı yazalımtemmuz zam oranı %30 altı olmayacak2024 Sandık Görevli Ücretleri Belli Oldu.Yarım Zamanlı Çalışma, yarım maaşKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiHAK-İŞ'te Staj Yapacağım, Nasıl Değerlendirebilirim?Memurlar Ocaktan Sonra Zamlı Maaşlarını Yazabilirlermi Rica Etsem Ocak 14 günlük fark hk

Sözlük

şu an çalan şarkı 3 Güne nasıl enerjik başlarız? 4 mantık evliliği vs aşk evliliği 8 Dinlenilme ihtiyacı 2 Pınar BK 2 gundi 2 2024 Paris Olimpiyatları 4 otobüste dövülen yaşlı adam 1 ruh ikizini bulamamış insan 2 tylol hot 2

Son Haberler

Nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakıma alındıIsparta'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü9 yıllık hasret sona erdi: Derbide zafer Galatasaray'ın'Oy vermesinler' denilmişti. İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktıAntalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!