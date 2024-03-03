Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


03 Mart 2024 21:21
Memurluktan mühendisliğe geçiş

Merhaba arkadaşlar,ben kültür ve turizm bakanlığında memur olarak çalışıyorum ve ekpss 2024 atamasıyla yine kültür ve turizm bakanlığına mühendis olarak atandım.

Memurluktan mühendisliğe aynı kurumda geçerken muvafakatname almak mı lazım yoksa bulunduğum kurumda memurluktan istifa etmem mi gerekiyor

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