Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Mart 2024 21:31
Yıllık izin

Eş durumu kurasından sonra yeni hizmet sözleşmesi imzalandığı için yıllık iznimiz yanıyor mu


afilun
Memur
03 Mart 2024 21:43

Yıllık izin yıl üzerinden hesaplanır. Bir takvim yılı içinde ne kadar izin hakkınız varsa geçerlidir

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