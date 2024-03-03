Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mart 2024 21:58
Sınıf mevcudu

Merhabalar herkese

Birleştirilmiş sınıflı köy okulunda anasınıfı öğrenci sayısı beş idi ancak veli isteği ile bu dönem üçe düştü. Şu anda sınıf kapanır mı? Dönem sonu beklenir mi? Öğretmen görevlendirme ile şimdi başka okula mı gönderilir? Nasıl bir yol izliyor milli eğitim bu durumlarda? Benzer bir durumu yaşayan oldu mu?

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